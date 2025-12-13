Atalanta-Cagliari, le pagelle: Esposito illuminante, dorme Luperto

Il Cagliari perde 2-1 contro l’Atalanta e si arrende a un ottimo Scamacca. I rossoblù possono mangiarsi le mani però, perché la gara l’avevano ripresa e messa su un binario imprevedibile, prima di inciampare su una delle solite distrazioni.

Caprile 6: Sul primo gol non ha colpe. Bravo su Scamacca nel primo tempo, che però lo beffa sotto le gambe sul 2-1. Nel finale è protagonista di alcuni interventi non troppo difficili ma importanti.

Luperto 5: Il gol del 2-1 ce l’ha sul groppone per una marcatura su Scamacca davvero blanda. (87′ Pavoletti sv)

Rodriguez 6,5: Personalità da vendere, chiusure decisive e anticipi. Conferma quanto di buono visto nelle uscite precedenti. (66′ Idrissi 5,5: Buona corsa fin da subito, ma sul secondo gol va in bambola e lascia troppo spazio a Samardzic per il cross decisivo).

Zappa 5,5: In netta difficoltà contro Lookman. (57′ Prati 6: Con lui in campo migliora la qualità del palleggio a centrocampo e infatti in Cagliari cresce parecchio nella prestazione).

Obert 6: Salvataggio importante al 40′. Gara ordinata.

Adopo 6: Tra i pochi ad avere la cilindrata per stare dietro alla corsa degli orobici. (87′ Luvumbo sv)

Deiola 6: Qualche imprecisione sui passaggi, nella ripresa prova diversi inserimenti ma senza fortuna. Prestazione all’insegna del sacrificio, sia nel coprire che nel suonare la carica.

Folorunsho 6: Vaga per il campo, ha un buon ritmo ma senza riuscire a incidere per gran parte della gara. Nella ripresa Pisacane prova a spostarlo in avanti e proprio dai suoi piedi parte l’azione dell’1-1. Non una buona gara in generale, ma nel momento migliore del Cagliari è stato importante.

Palestra 6: Sciupa una grande occasione dopo 20 minuti, ma è sempre tra i più propositivi. Bravo anche in fase difensiva, dove si rende protagonista di alcuni recuperi.

Esposito 6,5: Sempre ottima visione di gioco, l’unico che crea veri corridoi per i compagni. Bravissimo sul gol del pari a offrire l’imbucata precisa per Gaetano.

Borrelli 5,5: Spreca una grande occasione di testa a fine primo tempo. Poi poco consistente in attacco. (57′ Gaetano 6,5: Prova a forzare qualche giocata, anche a scapito della precisione, ma sempre nel tentativo di alzare la squadra. Grande intesa con Esposito per l’1-1 dove i due danno saggio di qualità).

Pisacane 5,5: Nel primo tempo il Cagliari fatica tanto, ma con gli ingressi di Prati e Gaetano corregge ben il tiro. Poi però i suoi cadono in un’ingenuità poco dopo aver ripreso la gara, segno di una testa che non è rimasta sul pezzo. Non è la prima volta che capita, bisogna lavorarci. Esultare meno sui gol fatti e concentrarsi di più per non prenderli subito dopo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it