Monserrato, anziano investito sulle strisce pedonali: muore un 91enne

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre 2025, a Monserrato. Un uomo di 91 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’autovettura mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 18.30 in via Giulio Cesare, nei pressi del cimitero comunale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme ai sanitari del 118. Per l’anziano, residente nell’area metropolitana di Cagliari, non c’è stato purtroppo nulla da fare: le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, un giovane di 20 anni, è stato accompagnato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per essere sottoposto agli accertamenti sanitari e tossicologici previsti in questi casi.

I militari hanno immediatamente informato l’Autorità giudiziaria che, dopo le prime valutazioni, ha disposto la restituzione della salma ai familiari della vittima. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

