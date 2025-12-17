Cagliari, dal 18 al 24 dicembre attivo il servizio gratuito Navetta Natale

Tra il 18 e il 24 dicembre, il capoluogo sardo mette a disposizione le Navette Natale, un collegamento a costo zero voluto dall’amministrazione cittadina per incentivare l’uso dei trasporti pubblici durante il periodo degli acquisti festivi. L’iniziativa mira a decongestionare le strade del centro, offrendo un’alternativa pratica e rispettosa dell’ambiente rispetto alla vettura privata.

Fabrizio Rodin, Presidente di Ctm SpA, ha commentato l’operazione sottolineando che: “In occasione delle festività natalizie, le Navette Natale sono uno strumento valido per lasciare l’auto privata e scegliere i mezzi per spostarsi in centro. Si tratta di un servizio pensato per ridurre il traffico, facilitare gli spostamenti e permettere a tutti di vivere il periodo natalizio a Cagliari con maggiore serenità. A bordo delle navette sarà presente personale dedicato che fornirà direttamente i biglietti messi a disposizione dal Comune di Cagliari, garantendo assistenza e informazioni ai passeggeri lungo tutto il percorso. È un invito concreto a cambiare abitudini, anche solo per qualche giorno, contribuendo a una città più vivibile e accogliente durante uno dei periodi più sentiti dell’anno”.

Il tragitto circolare ha il suo fulcro in piazza Yenne, con la fermata di riferimento posizionata nel Largo Carlo Felice vicino all’incrocio con il Corso Vittorio Emanuele, proprio davanti allo store del Cagliari Calcio. Da qui, i mezzi transitano attraverso via Roma, via XX Settembre e via Sonnino, toccando poi via Paoli e via Dante fino a raggiungere piazza Giovanni XXIII. Il ritorno verso il capolinea prosegue passando per via Sant’Alenixedda, via Boiardo e via Pascoli, attraversando via Petrarca per poi rientrare verso il cuore della città attraverso via Alghero e nuovamente via Roma. Durante la permanenza sul bus, i passeggeri riceveranno supporto da assistenti dedicati che distribuiranno i titoli di viaggio e regaleranno piccoli doni ai bambini per allietare il tragitto, mentre per monitorare i tempi di attesa sarà possibile consultare in ogni momento l’applicazione ufficiale Ctm.

Il servizio è strutturato per coprire l’intera giornata con passaggi programmati ogni venti minuti. La fascia mattutina inizia alle ore 9.00 e si conclude con l’ultima partenza da piazza Yenne fissata per le 15.00, mentre dopo una breve pausa pomeridiana le navette riprendono a circolare dalle 16.30 fino alle 20.30, orario in cui è prevista l’ultima corsa della sera sempre dal capolinea centrale.

