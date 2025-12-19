In ricordo dell’Assistente Capo De Angelis, visita della Polizia al Microcitemico

Nel segno della solidarietà e del ricordo, la Polizia di Stato ha reso omaggio alla memoria di Giancarlo De Angelis, l'Assistente Capo scomparso nel dicembre 2021

Nel segno della solidarietà e del ricordo, la Polizia di Stato ha reso omaggio alla memoria di Giancarlo De Angelis, l’Assistente Capo scomparso nel dicembre 2021. Gli agenti delle Volanti, portando avanti una tradizione di generosità che Giancarlo aveva sempre promosso con dedizione durante il periodo natalizio, si sono recati presso l’ospedale Microcitemico di Cagliari per far visita ai piccoli pazienti ricoverati.

All’iniziativa hanno preso parte la moglie del poliziotto, Katia, e il Dirigente Dr. Massimo Imbimbo, i quali hanno voluto onorare lo spirito altruista di De Angelis attraverso un gesto concreto di vicinanza verso chi soffre. Grazie alla preziosa collaborazione del personale sanitario e, in particolare, del Prof. Salvatore Savasta, sono stati consegnati numerosi regali ai bambini, trasformando una mattinata in corsia in un momento di gioia e calore umano.

Questa missione di solidarietà conferma il legame profondo tra la Polizia di Stato e la comunità, mantenendo vivo l’esempio di un uomo che, anche di fronte alle difficoltà, ha sempre messo al centro il sostegno verso i più fragili.

