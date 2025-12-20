Capodanno a Olbia, il Comune vieta petardi e fuochi d’artificio

In vista dei festeggiamenti per il nuovo anno, l’amministrazione comunale di Olbia ha varato un pacchetto di misure restrittive mirate a garantire l’incolumità pubblica e il benessere dei cittadini. Attraverso una serie di ordinanze specifiche, è stata imposta una stretta rigorosa sull’utilizzo di materiale esplosivo e giochi pirici in tutto il territorio urbano.

Le limitazioni entreranno in vigore a partire dalle ore 17:00 del 30 dicembre e resteranno valide fino alla mezzanotte del 1° gennaio. Durante questo intervallo temporale, sarà severamente vietato possedere o vendere su suolo pubblico qualsiasi tipo di articolo pirotecnico, inclusi i classici mortaretti, petardi e prodotti affini. Il provvedimento non riguarda solo la vendita ambulante, ma punta a prevenire l’accensione di fuochi d’artificio e l’uso di effetti teatrali scoppiettanti o fischianti nelle piazze e nelle strade.

L’ordinanza specifica che l’unica eccezione è rappresentata dai manufatti ad esclusivo effetto luminoso. Tuttavia, anche questi dispositivi — che devono essere rigorosamente a norma di legge — potranno essere attivati esclusivamente all’interno di proprietà private. L’amministrazione sottolinea che l’uso domestico di tali prodotti non dovrà in alcun modo arrecare disturbo o pericolo a persone e animali, spesso vittime del forte stress causato dalle detonazioni.

