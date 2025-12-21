Serramanna, 74enne perseguita l’ex compagna: divieto d’avvicinamento

I Carabinieri della Stazione di Serramanna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di un pensionato di 74 anni residente nel paese. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori, minacce e maltrattamenti in ambito familiare ai danni dell’ex compagna.

Il provvedimento è il risultato di un’attività investigativa avviata dopo la querela presentata dalla donna, che aveva denunciato una lunga e progressiva escalation di comportamenti vessatori. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte contestate si sarebbero protratte nel tempo e avrebbero incluso pedinamenti, appostamenti sotto l’abitazione e ripetuti contatti telefonici, tali da generare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore.

Gli accertamenti hanno consentito di delineare un quadro ritenuto particolarmente preoccupante, inducendo l’Autorità Giudiziaria ad adottare una misura restrittiva. Oltre al divieto di avvicinamento, all’uomo è stato imposto anche il divieto di frequentare i luoghi abitualmente frequentati dalla donna e di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo.

