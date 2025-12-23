San Teodoro, tanti Babbo Natale in moto portano i doni ai bambini

Un’ondata di solidarietà e rombi di motore ha travolto San Teodoro lo scorso sabato 20 dicembre, grazie a un raduno di motociclisti che hanno sfilato tra le vie del paese indossando il tradizionale costume di Babbo Natale. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra i club locali “Gallura Custom HD Asd”, “Terra Sarda Racing Team Asd” e i Moto Club Teodorini, ha centrato l’obiettivo di celebrare le feste portando un sorriso ai più piccoli.

La giornata è iniziata con un tour panoramico del territorio, culminato in un rinfresco conviviale offerto dalla famiglia Nieddu in località Sitagliacciu. La carovana si è poi spostata verso il “Biker Shed” nell’area artigianale per il pranzo comunitario, un momento fondamentale per rafforzare il legame tra gli appassionati delle due ruote.

Il culmine dell’evento si è raggiunto in Piazza Gallura, dove i centauri hanno distribuito regali e dolciumi a bambini e famiglie presenti. Oltre all’aspetto ludico e alla gioia della condivisione in vista della chiusura del 2025, la manifestazione ha avuto un importante risvolto benefico: tutti i fondi raccolti sono stati infatti consegnati alla Croce Bianca di San Teodoro, a sostegno delle attività di soccorso cittadine.

