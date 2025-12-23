Asse di mercato Cagliari-Napoli, rossoblù interessati a 3 giocatori azzurri

Sessione invernale di mercato ormai alle porte con il Cagliari che ha sul taccuino del Ds Angelozzi tre giocatori partenopei

Il mercato invernale di gennaio è ormai alle porte e il Cagliari si sta muovendo concretamente per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Sul taccuino del Direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, ci sarebbe tre giocatori del Napoli che il prossimo mese potrebbero cambiare aria per trovare maggiore continuità di minutaggio e, il Cagliari, rappresenterebbe una buona occasione.

Si tratta del difensore ex Empoli Marianucci, del giovane centrocampista Vergara (che ha messo in mostra il proprio talento proprio nella gara di Coppa Italia contro gli isolani) e il sogno Lorenzo Lucca per l’attacco; quest’ultimo vorrebbe avere una seconda parte di campionato da protagonista per rientrare nel giro della nazionale in vista del Mondiale 2026.

