Tentato omicidio a Pattada: fermato il presunto responsabile

Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nelle campagne di Pattada: durante la notte, i Carabinieri hanno fermato l’allevatore sospettato di aver aperto il fuoco contro il cinquantacinquenne Antonello Regaglia. L’indagato si trova attualmente nella caserma di Ozieri, secondo quanto riporta l’Ansa, mentre i militari della Compagnia locale continuano a setacciare il territorio alla ricerca dell’arma del delitto, un fucile non ancora rinvenuto.

Il presunto attentatore era finito nel mirino degli investigatori già poche ore dopo il fatto; a incastrarlo sarebbero stati alcuni accesi contrasti avuti in passato con la vittima. Regaglia era stato teso un agguato domenica sera mentre guidava verso il proprio terreno, venendo raggiunto da diverse scariche di pallettoni al torace.

Nel frattempo, le condizioni del ferito restano critiche. L’uomo, fratello dell’esponente della giunta comunale di Pattada con delega all’Agricoltura, è tuttora sotto stretta osservazione nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici mantengono riservata la prognosi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it