Manuel Desogus è tornato in Sardegna, è ricoverato al San Martino di Oristano

Manuel Desogus è tornato in Sardegna, è ricoverato al San Martino di...

Esito a lieto fine per Manuel Desogus, 38enne originario di Las Plassas, che si trovava ricoverato in condizioni sanitarie gravi presso l’ospedale Deutsches Herzzentrum der Charité Intensivstation di Berlino.

Manuel è stato colpito due mesi fa da una gravissima infezione cardiaca che ha danneggiato due valvole, a cui si sono aggiunte ischemie, trombosi e diverse complicazioni.

Dopo i disperati appelli si è riusciti a riportare Manuel sull’Isola e attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale San Martino di Oristano in cui è seguito e curato dai medici nella sua terapia.

“Un forte ringraziamento a tutte le persone, sarde e non, che si sono adoperate per riportare in Sardegna Manuel”, sono le parole di ringraziamento del fratello Daniel Porcu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it