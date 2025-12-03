Buone notizie per Manuel Desogus, ricoverato a Berlino potrà tornare in Sardegna

Una notizia positiva segna una svolta nel caso di Manuel Desogus, il sardo di 38 anni originario di Las Plassas, attualmente in condizioni critiche e ricoverato presso l’ospedale Deutsches Herzzentrum der Charité Intensivstation di Berlino.
Il suo rientro in Sardegna è ora possibile come comunicato dell’Assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca. Dopo aver appreso la grave situazione che tratteneva il giovane emigrato lontano dai suoi familiari, l’Assessora si è prontamente mobilitata, agendo nell’ambito delle sue specifiche competenze relative al settore dell’Emigrazione.
“Non potevamo restare a guardare: come Assessorato del Lavoro disponiamo di fondi dedicati al riconoscimento di contributi previsti per gli interventi emergenziali e per gli emigrati di rientro. Attendiamo fiduciosi il rientro nell’isola di Manuel Desogus con l’augurio che il suo stato di salute possa migliorare quanto prima”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it