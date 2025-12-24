Incendio a Sant’Antonio di Gallura, a fuoco un appartamento

Paura nella serata di ieri a Sant’Antonio di Gallura, dove intorno alle 20 i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti in via Mascagni per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato al piano terra.

Le fiamme hanno provocato danni rilevanti all’abitazione, ma il tempestivo intervento della squadra ha impedito che il rogo si estendesse agli edifici circostanti, scongiurando conseguenze ben più gravi per il quartiere. Nell’appartamento si trovava una sola persona, che ha riportato lievi ustioni ed è stata colta da un forte spavento, senza però necessità di ricovero ospedaliero.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e il personale del 118, che ha prestato le prime cure all’occupante dell’alloggio. Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio, mentre l’area è stata messa in sicurezza.

