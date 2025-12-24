Cagliari, Folorunsho ko un mese | Accelerata per Brescianini

Il primo gol in maglia rossoblù di certo non se lo scorderà Michael Folorunsho. Il centrocampista del Cagliari resterà fermo per circa un mese dopo l’infortunio rimediato domenica scorsa nella sfida contro il Pisa, proprio nell’azione che ha portato al momentaneo 1-1 dei sardi.

Il centrocampista, ex Napoli e Fiorentina, aveva colpito di testa trovando la rete, ma nello slancio era finito violentemente contro il palo. Gli accertamenti strumentali effettuati nelle ore successive hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Uno stop che lo costringerà a saltare almeno 6 partite di campionato, con l’obiettivo di rientrare per la gara casalinga contro il Verona, valida per la 23ª giornata.

L’ennesima tegola per il Cagliari, già duramente colpito dagli infortuni in questa stagione. I rossoblù hanno perso a lungo Belotti e Felici, entrambi alle prese con la rottura del crociato, e hanno dovuto fare a meno di Zé Pedro per circa un mese. In fase di recupero pieno restano Mina e Borrelli, già impiegati contro il Pisa ma ancora lontani dalla miglior condizione.

Mercato

Lo stop di Folorunsho accelera inevitabilmente anche le strategie di mercato. Il club è alla ricerca di un centrocampista offensivo e segue con attenzione Marco Brescianini dell’Atalanta, profilo ben conosciuto dal direttore sportivo Angelozzi per i trascorsi comuni a Frosinone. Attenzione però anche al fronte delle uscite: secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul giovane Matteo Prati si registra l’interessamento del Torino, con la possibilità di un incrocio che potrebbe portare in Sardegna il difensore marocchino, attualmente in Coppa d’Africa, Adam Masina.

