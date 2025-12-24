Intossicazione alimentare a Senorbì: 3 in ospedale | Controlli in un ristorante

Controlli serrati a Senorbì dopo una segnalazione di sospetta intossicazione alimentare che ha portato all’ispezione di un esercizio di ristorazione del centro abitato. Nella giornata di oggi i Carabinieri della Stazione locale, affiancati dal personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno effettuato un controllo igienico-sanitario all’interno del locale finito sotto osservazione.

L’attività è scattata a seguito di una comunicazione giunta dalla Centrale Operativa della Compagnia dei Carabinieri di San Vito, su segnalazione dell’ospedale “San Marcellino” di Muravera. Nella serata del 22 dicembre, 3 giovani donne erano state ricoverate con una sindrome di natura alimentare, fortunatamente risoltasi con pochi giorni di prognosi. Le pazienti avevano riferito di aver consumato, la sera precedente, piatti a base di funghi proprio nel ristorante oggetto del controllo.

Al termine dell’ispezione, condotta congiuntamente dai militari dell’Arma e dagli specialisti del Nas, sono emerse irregolarità di carattere amministrativo a carico del titolare dell’attività. Le violazioni riscontrate riguardano il mancato rispetto di alcune prescrizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, in particolare carenze nell’applicazione dei sistemi di autocontrollo e criticità nella gestione e nella tracciabilità degli alimenti.

Per le irregolarità accertate sono state contestate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni ulteriore profilo legato all’episodio segnalato.

