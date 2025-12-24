Cagliari, l’Inter accelera per Palestra già a gennaio

L’esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari è già un nome caldo sul mercato di gennaio: se partisse, i sardi sono pronti a chiedere nuovi giocatori ai bergamaschi

Di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari, Marco Palestra è diventato in pochi mesi un uomo mercato. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giovane esterno è finito nel mirino dell’Inter, pronto a muoversi con decisione già nella sessione di mercato di gennaio.

I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno destro in grado di garantire corsa, intensità e continuità sulla fascia. Il lungo stop di Dumfries ha infatti aperto una vera e propria emergenza. In questo contesto, il profilo di Palestra risponde perfettamente alle esigenze tecniche dell’Inter. L’operazione, inizialmente ipotizzata per giugno, potrebbe quindi essere anticipata.

Nelle prossime settimane potrebbe prendere forma un intrigo di mercato che coinvolgerebbe Cagliari e Atalanta, con gli orobici che dovrebbero valuterebbe l’interruzione anticipata del prestito. In questo scenario il Cagliari non vuole rimanere a mani vuote e i rossoblù vorrebbero un risarcimento tecnico, puntando ai profili di Marco Brescianini e Daniel Maldini.

La valutazione di Palestra si aggira oggi intorno ai 35 milioni di euro, una cifra importante ma non considerata proibitiva dall’Inter, decisa a fare sul serio.

