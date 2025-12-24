Ansia a Burcei, litiga con i genitori e fugge di casa: ricerche per un 37enne

Un diverbio tra le mura domestiche avrebbe spinto un 37enne di Burcei ad abbandonare la propria residenza, facendo perdere ogni contatto con i familiari a partire dalla notte tra lunedì e martedì. La scomparsa dell’uomo ha indotto la madre a rivolgersi immediatamente alle autorità, attivando così il protocollo provinciale per la ricerca delle persone disperse sotto il coordinamento della Prefettura di Cagliari.

Dalla giornata di ieri, una vasta coalizione di soccorritori sta setacciando il territorio della Città Metropolitana nel tentativo di localizzare il giovane. Le operazioni vedono impegnati i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco, al personale del Corpo Forestale e agli specialisti del Soccorso Alpino e Speleologico. Fondamentale l’apporto delle unità cinofile e di numerosi volontari che stanno perlustrando le aree più impervie del circondario.

Per massimizzare l’efficacia delle ricerche, il monitoraggio viene effettuato anche dall’alto grazie all’impiego costante di droni e di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che sorvolano le zone boschive e i rilievi attorno all’abitato di Burcei nella speranza di individuare tracce del trentasettenne.

