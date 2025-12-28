Dramma a Oliena, cacciatore ucciso durante una battuta

Dramma nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Oliena. Un cacciatore di 58 anni ha perso la vita durante una battuta di caccia nelle campagne del paese. L’uomo è rimasto mortalmente ferito da un colpo di fucile esploso, secondo le prime informazioni, da un altro partecipante all’attività venatoria.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori e restano da chiarire le circostanze che hanno portato allo sparo fatale, che sembrerebbe aver raggiunto l’uomo in maniera accidentale.

L’allarme è scattato poco prima delle 17 e sul posto si sono recati i Carabinieri insieme ai soccorritori del 118. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per il 58enne non c’è stato nulla da fare. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto e verificare eventuali responsabilità.

