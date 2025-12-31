Province Nuoro Paura a Nuoro, auto in fiamme nella notte

Incendio in via Pablo Neruda a Nuoro questa notte: una vettura è andata distrutta, le cause sono in fase di accertamento

Di
Redazione Cagliaripad
-

Paura nella notte a Nuoro per l’incendio di un’autovettura. Intorno all’1.20 la squadra 1A del Comando provinciale dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Pablo Neruda, dove un’auto era avvolta dalle fiamme.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno rapidamente domato il rogo, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli o alle strutture circostanti. Ultimate le operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza e sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Sul luogo dell’intervento è intervenuta anche la Polizia della Questura di Nuoro, che collabora alle verifiche per ricostruire quanto accaduto. Non si segnalano feriti.

