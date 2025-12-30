Consiglio comunale di Cagliari, presentato il bilancio del 2025

Un’occasione di bilancio e confronto per guardare al lavoro svolto e alle prospettive future della città. A Palazzo Bacaredda è stata presentata l’attività del Consiglio comunale di Cagliari per il 2025, un anno definito intenso e impegnativo dai vertici dell’Assemblea civica.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente Marco Benucci, che ha ringraziato consigliere e consiglieri di maggioranza e opposizione per il contributo garantito durante l’anno. “Per il secondo anno di fila, il Consiglio ha approvato il bilancio comunale entro i tempi previsti dalla legge (31 dicembre). Un risultato importante, che permette di pianificare al meglio lo sviluppo della città e che ha consentito la estinzione di tutti i mutui del Comune”.

Nel corso del 2025 il Consiglio comunale ha approvato 197 atti tra deliberazioni, mozioni e ordini del giorno, ha tenuto 66 sedute ufficiali e ha visto svolgersi 618 riunioni di commissione. Parallelamente, sindaco e assessori hanno fornito risposta a 196 interrogazioni consiliari.

Tra i provvedimenti più rilevanti figurano l’approvazione del Piano urbanistico comunale, con particolare attenzione ai Programmi integrati di rigenerazione urbana nelle aree dell’ex Cariplo, di Marino Cao e di via Po, il Piano particolareggiato del Centro storico e di Pirri per la tutela del patrimonio urbano e il nuovo Regolamento della Zona a traffico limitato, esteso anche al Poetto per migliorare vivibilità e mobilità. Definito anche il nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e avviata una collaborazione pubblico-privato per il rilancio del Teatro Massimo.

La vicepresidente Marzia Cilloccu ha parlato di “lavoro impegnativo, ma proficuo”, che permetterà di “utilizzare al meglio risorse e finanziamenti disponibili”. Dal fronte del centrodestra, il vicepresidente Corrado Maxia ha riconosciuto la continuità amministrativa con la precedente consiliatura, evidenziando però che “restano numerose criticità, in particolare sul fronte dell’igiene urbana e nei settori della cultura e del turismo”.

