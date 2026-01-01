Schianto nella notte tra Illorai e Bottida, muore un 36enne

Un uomo di 36 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 84, nel tratto compreso tra Illorai e Bottida.

L’allarme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Bono è scattato intorno alle 21.30, quando una Fiat Panda con a bordo due persone è uscita improvvisamente dalla carreggiata, ribaltandosi più volte.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un cinghiale che stava attraversando la strada. L’impatto è stato violentissimo. I Vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre uno dei due occupanti dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale del 118.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’altra persona a bordo dell’utilitaria ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

