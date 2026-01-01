Scontro sulla 125 var a Cardedu, 4 persone ferite

Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la ss125 var, nel territorio di Cardedu. L’allarme è scattato intorno alle 17.10 e sul posto è intervenuta la squadra 8A dei Vigili del fuoco di Lanusei, chiamata a operare in uno scenario particolarmente complesso.

Nell’impatto avvenuto frontalmente sono rimaste ferite 4 persone. Due di loro sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. I Vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di estricazione, consentendo l’affidamento dei feriti alle cure dei sanitari.

Il bilancio è di 4 persone ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Jerzu, la Polizia Stradale di Lanusei, il personale sanitario della Mike di Lanusei, il 118 di Barisardo e l’elisoccorso decollato dalla base di Olbia che ha trasportato il ferito più grave all’ospedale Brotzu di Cagliari. Gli altri hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasportati a Lanusei dall’ambulanza.

