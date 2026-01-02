41-bis al carcere di Badu ‘e Carros: mobilitazione nella città di Nuoro

L’amministrazione comunale di Nuoro scende in campo contro la decisione del Governo di convertire l’istituto di Badu ’e Carros in una struttura dedicata esclusivamente al regime di carcere duro 41-bis.
Per discutere le ricadute di questo provvedimento unilaterale, è stata indetta un’assemblea civica straordinaria e aperta, che si terrà venerdì 9 gennaio alle 15:30 presso la sala congressi della Camera di Commercio.
L’iniziativa punta a coinvolgere le istituzioni locali per pianificare una strategia comune di contrasto, nel timore che il penitenziario perda definitivamente la sua funzione rieducativa per diventare unicamente un polo punitivo.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it