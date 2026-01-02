Anche Sassari ha il primo nato del 2026: si tratta del piccolo Leonardo Sias

Ad accoglierlo con immensa gioia sono stati i genitori, Maria Laura Secci (39 anni) e Pier Franco Sias (38 anni)

Mentre il silenzio avvolgeva ancora le strade di Sassari dopo i festeggiamenti, il Materno Infantile di viale San Pietro ha celebrato la vita con il primo vagito dell’anno.

Alle 1:13 della notte è venuto al mondo Leonardo, un bimbo di 3,390 kg che si è aggiudicato il titolo di primo nato del 2026 nel capoluogo turritano. Ad accoglierlo con immensa gioia sono stati i genitori, Maria Laura Secci (39 anni) e Pier Franco Sias (38 anni), una coppia di Sorso che ha iniziato il nuovo anno con il regalo più bello.

La nascita è stata seguita con dedizione e professionalità dall’ostetrica Marilisa Stagnitta e da tutta l’équipe del reparto, che ha garantito un’assistenza impeccabile e colma di umanità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it