Paura a Sassari, calcinacci si staccano e cadono dalla chiesa San Giuseppe

Sfiorata la tragedia ieri sera a Sassari, nel cuore del centro cittadino. Intorno alle 22:30, un improvviso distacco di intonaco e calcinacci ha interessato la facciata della chiesa di San Giuseppe, sul versante di via Enrico Costa.

I detriti sono piombati sul marciapiede e sulla sede stradale, investendo alcune vetture parcheggiate che hanno riportato danni visibili. Solo il caso ha voluto che in quel momento non transitassero pedoni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno provveduto a interdire l’accesso all’area e a transennare il tratto interessato per garantire l’incolumità pubblica.

