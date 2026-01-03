Mercato Cagliari, Giulini: “Pisilli ottimo giocatore, Nicolussi Caviglia lo seguiamo”

"Sicuramente il nostro Direttore sportivo saprà cosa fare per portare ciò di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto il Presidente rossoblù

Tommaso Giulini, numero uno del Cagliari, non ha voluto sbilanciarsi completamente sul calciomercato invernale della squadra rossoblù ma ha messo in evidenza i calciatori che, al momento, sarebbero sul taccuino del Direttore sportivo Angelozzi.

“Pisilli è un ottimo giocatore sicuramente, mercato di gennaio complicato, ci piacerebbe andare su un giocatore che possiamo tenere anche l’anno successivo, che sia di prodigata nel futuro, non so quanto sia il caso di Pisilli come operazione che credo sia complicata”, ha dichiarato Giulini a SkySport.

“Nicolussi Caviglia è uno dei tre giocatori che sta seguendo il direttore. Speriamo di prenderne uno”, ha poi aggiunto a Dazn.

Infine un piccolo passaggio sul nuovo stadio di Cagliari: “Abbiamo depositato prima di Natale il piano economico finanziario dopo un lavoro straordinario e disumano, vengono richiesti tantissimi adempimenti e tanti incartamenti, un lavoro che portiamo avanti da tantissimi anni e che stiamo speriamo completando”.

