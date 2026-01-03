Emergenza idrica, a Tissi attivato il primo pozzo comunale

Il Comune ha ricevuto anche un finanziamento per la creazione di un nuovo pozzo e di un serbatoio di stoccaggio

Un passo decisivo verso l’autonomia idrica è stato compiuto a Tissi con la messa in funzione del primo pozzo comunale. Per il sindaco GianMaria Budroni non si tratta di un semplice intervento tecnico, ma di una risposta concreta alle gravi restrizioni che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi.

L’operazione segna l’avvio di un piano strategico più vasto: il Comune ha infatti già ottenuto un finanziamento di 250.000 euro dalla Protezione Civile Regionale. Questi fondi saranno destinati alla creazione di un nuovo pozzo e di un serbatoio di stoccaggio, con l’obiettivo di terminare i lavori entro la primavera del 2026.

Contemporaneamente, prosegue la sinergia con Abbanoa per il risanamento delle condotte e l’ingegnerizzazione della rete, fondamentale per mappare e monitorare con precisione l’intero sistema.

