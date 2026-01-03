Schianto mortale a Quartu, motociclista perde la vita

Un motociclista di 45 anni ha perso la vita lungo la strada comunale di S’Ecca S’Arrideli, nel territorio di Quartu Sant’Elena, a causa di un grave incidente che non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro per poi finire sotto un’autovettura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area. Nonostante il rapido arrivo dei sanitari del 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

