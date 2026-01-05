Meteo Sardegna, attesa un’Epifania gelida

L’inverno entra nel vivo in tutta Italia e la Sardegna non farà eccezione, esposta a raffiche intense e temperature in discesa

Anche la Sardegna si prepara a vivere un’Epifania all’insegna del freddo e del vento. Un brusco cambio di scenario in tutta Italia porterà condizioni decisamente più invernali, con temperature in forte calo e venti sostenuti, in particolare sull’Isola.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, il nostro Paese sta entrando in una fase molto più dinamica e fredda, capace di trascinarci nel cuore della stagione invernale. Nelle ultime ore l’ingresso di correnti settentrionali ha già provocato un sensibile abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord, dove in molte aree di pianura si sono registrati valori sotto lo zero e sono attese le prime nevicate a quote medio-basse tra Romagna, nord delle Marche e Appennino tosco-emiliano.

Il Centro-Sud, almeno in questa fase iniziale, risente ancora di correnti più miti meridionali, responsabili di piogge diffuse e temperature relativamente più elevate dal Lazio e dall’Abruzzo verso sud. Si tratta però di una tregua destinata a durare poco. L’attenzione degli esperti è concentrata infatti tra il 6 e il 7 gennaio, quando sul medio-basso Tirreno dovrebbe formarsi un profondo ciclone alimentato da aria gelida.

Questo vortice depressionario determinerà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni diffuse e un nuovo crollo termico. Le regioni centrali come Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio vedranno fiocchi di neve anche sulle colline, mentre il Sud manterrà una quota neve più alta, generalmente oltre gli 800-1000 metri, a causa di infiltrazioni d’aria più mite.

Elemento dominante sarà il vento. La rotazione ciclonica attivata dal vortice sul Tirreno darà luogo a raffiche localmente burrascose: Bora sostenuta sulle coste dell’Adriatico e fino alle Marche, Tramontana intensa sulla Liguria e Maestrale intenso su Sardegna e Sicilia.

A confermare uno scenario in peggioramento nei prossimi giorni è anche il meteorologo Rai, Matteo Tidili. “Per la Sardegna, il cambio di circolazione è atteso a partire da martedì sera, quando l’aria fredda comincerà ad affluire in maniera più decisa anche sull’isola” spiega in uno dei suoi puntuali aggiornamenti sui social. “La giornata più interessante sarà tuttavia quella di mercoledì, quando transiterà l’asse della saccatura in quota accompagnato da un nucleo di aria molto fredda di origine artica”. Mercoledì è quindi prevista “una marcata recrudescenza dell’instabilità atmosferica, con precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso fino a quote collinari”.

