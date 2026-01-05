Arbus, visita del Comandante provinciale carabinieri al sindaco Salis

L'obiettivo è chiaro: garantire una presenza costante nelle strade per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti

Importante vertice istituzionale oggi ad Arbus tra l’Arma dei carabinieri e l’amministrazione comunale. Il Comandante Provinciale di Cagliari, Gen. B. Luigi Grasso, accompagnato dal Capitano Pasquale Rutigliani (Compagnia di Villacidro), ha fatto visita alla caserma locale e incontrato il sindaco Paolo Salis.

Al centro del colloquio, la pianificazione di una strategia comune per potenziare l’ordine pubblico: la Stazione di Arbus riceverà nuove unità di rinforzo e saranno avviate operazioni di controllo capillari con il supporto dei reparti speciali dell’Arma.

L’obiettivo è chiaro: garantire una presenza costante nelle strade per aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti.

