Kilicsoy, il gol al Torino premiato come il più bello di dicembre in Serie A | Video

la Lega Serie A celebra e premia l’attaccante turco del Cagliari, Semih Kilicsoy, con il premio del miglior gol del mese di dicembre nel massimo campionato italiano.
La rete in questione è quella del definitivo 2-0 dei rossoblù al Torino, allo stadio Olimpico, che ha regalato la vittoria agli uomini di Pisacane.
Kilicsoy prende palla sulla propria metà campo e, da solo, sfida tutta la difesa avversaria: finte, controfinte, passaggio in mezzo a due avversari granata e sinistro a giro su cui il portiere non può nulla.
Crediti video: Lega Serie A
