La fortuna bacia Bosa: centrata una “doppietta” al Lotto da 20.000€

La fortuna torna a fare tappa in Sardegna, questa volta a Bosa. Nell’ultima estrazione del Lotto, il centro in provincia di Oristano è stato protagonista di una doppia vincita di rilievo, entrambe registrate in un punto vendita di viale Alghero.

Nello specifico, sono stati centrati due ambi del valore di 10.250 euro e 10.000 euro. Un bottino complessivo che supera i 20mila euro e che si inserisce in un concorso particolarmente generoso: a livello nazionale, infatti, l’ultimo turno ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro.

Dall’inizio del 2026, il montepremi totale assegnato dal Lotto in tutta Italia ha già raggiunto la considerevole cifra di 15,6 milioni di euro.

