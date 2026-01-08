Capoterra, ritrovata Stella: sospiro di sollievo per la cagnolina del sindaco

Dopo giorni di ricerche e appelli sui social, il lieto fine: l’animale era scomparso la notte di Capodanno, probabilmente spaventato dai botti

Si è conclusa con un lieto fine una storia che per giorni ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Capoterra. Ritrovata sana e salva Stella, la cagnolina del sindaco Beniamino Garau, scomparsa nella notte di Capodanno. L’animale si era allontanato da casa, forse spaventato dai fuochi d’artificio, facendo perdere le proprie tracce.

La notizia della scomparsa aveva mobilitato in tanti. L’appello lanciato sui social era stato condiviso da tanti residenti, dando vita a una vera e propria catena di solidarietà. Per oltre una settimana cittadini e volontari hanno setacciato il territorio, nella speranza di ritrovarla.

Oggi, finalmente, l’annuncio tanto atteso. “Con immensa felicità Stella è tornata tra noi”, ha scritto Garau sui social, ringraziando pubblicamente chiunque abbia contribuito alle ricerche. “Ringrazio tutti di vero cuore per le condivisioni, la vicinanza e l’aiuto concreto. È proprio vero che la speranza è l’ultima a morire”.

Una storia a lieto fine che ha restituito il sorriso alla famiglia del sindaco, dopo giorni di apprensione condivisa con la comunità.

