Cremonese-Cagliari, le formazioni ufficiali: c’è Mina, fuori Kilicsoy

È tutto pronto allo stadio Zini per Cremonese-Cagliari, il delicato confronto in programma oggi alle 18.30 che vale la diciannovesima giornata di Serie A e chiude ufficialmente il girone d’andata. Una partita dal peso specifico elevato, uno scontro diretto per la salvezza che può incidere in modo significativo sulla classifica di entrambe le squadre.

Il Cagliari arriva all’appuntamento con una novità importante in difesa: Fabio Pisacane ritrova Yerry Mina al centro della retroguardia. Ai suoi lati agiranno Luperto e Rodriguez. A centrocampo sarà Prati a dettare i tempi, affiancato da Adopo mentre sulle fasce Pisacane si affida alla spinta di Palestra e Zappa. In avanti spazio alla qualità di Gaetano, incaricato di supportare Borrelli e Luvumbo.

Le formazioni

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

All. Davide Nicola

Cagliari (3-4-1-2): Caprile; Mina, Luperto, Rodriguez; Zappa, Palestra, Adopo, Prati; Gaetano; Luvumbo, Borrelli.

All. Pisacane

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it