Cremonese-Cagliari 2-2, Adopo e il gioiellino Trepy firmano la rimonta

Termina 2-2 la sfida Cremonese-Cagliari allo stadio Zini. Gara a due facce per i rossoblù, sotto di due gol dopo un primo tempo tremendo, ma capaci di riprenderla nella ripresa. Pisacane pesca bene dalla panchina e a risolvere la gara è il giovanissimo Trepy.

Bastano 4 minuti ai padroni di casa per andare in vantaggio con Johnsen, bravo a farsi trovare nel posto giusto dopo un pasticcio di Mina che favorisce Vardy. La palla finisce al norvegese a centro area ed è gol. Alla mezz’ora altro svarione difensivo dei sardi, con Luperto leggero in contrasto su Bonazzoli: l’attaccante, lanciato verso la porta, serve un pallone rasoterra che passa in mezzo alle gambe di Mina e Rodriguez, per poi raggiungere Vardy. Per un cannibale come l’inglese è un cioccolatino da scartare per il 2-0.

Nella ripresa Pisacane cambia subito e inserisce Esposito per Mina, passando alla difesa a quattro. Il Cagliari parte bene e al 50′ trova il gol del 2-1 con Adopo, che si inserisce su una sponda di Borrelli e di sinistro batte Audero. Al 58′ è invece Esposito a ritrovarsi una palla d’oro per il pareggio su un cross di Palestra, ma l’ex Empoli spara alto. Ed è sempre Esposito a vedersi annullare la rete del pareggio, dopo una buona iniziativa del subentrato Kilicsoy che lo serve a centro area: l’italiano però si fa sorprendere in fuorigioco.

Negli ultimi 15 minuti il Cagliari cerca l’assalto e Pisacane ci prova con 4 punte: Borrelli, Esposito, Kilicsoy e il giovanissimo Trepy. E proprio il talento dell’Under 20 mette al centro un gran pallone arpionato da Mazzitelli, che si gira e calcia trovando però la risposta pronta di Audero. Ma è solo il preludio al 2-2, che arriva con lo stesso Trepy, bravissimo a controllare un lancio e battere Audero con un tiro secco. Nel finale Vandeputte sfiora il 3-2, ma calcia di un soffio fuori e il Cagliari strappa il punto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it