Cremonese-Cagliari 2-2, le pagelle: disastro Mina, sorpresa Trepy

Il Cagliari porta a casa un punto dopo la sfida contro la Cremonese. Un 2-2 pirotecnico dove i rossoblù hanno mostrato due facce: una pessima nel primo tempo, poi una feroce nella ripresa. E con il gol del giovane Trepy il pari in extremis ha un sapore ancora più dolce. Le pagelle:

Caprile 5,5: Nessun errore vero, ma sia sul primo che sul secondo gol della Cremonese forse poteva intervenire meglio.

Mina 4,5: Disastroso sul gol dell’1-0 di Johnsen, si lascia sorprendere da un tunnel anche sul 2-0. Rientro da incubo. (46′ Esposito 6: Si mangia un gol su cioccolatino servito da Palestra, poi è ingenuo a farsi pescare in fuorigioco sul gol annullato. Il suo ingresso però è più che positivo e aiuta tanto la squadra, facendo un po’ quello che non stava riuscendo a Gaetano).

Luperto 5,5: Gioca da braccetto destro, posizione inedita per lui. Grosse responsabilità sul secondo gol della Cremonese, quando è leggero sul contrasto che lancia l’autore dell’assist Bonazzoli. Molto meglio nella ripresa, dove rimesso in una posizione più consona cresce tanto. Lento però nel finale sull’incursione di Vandeputte che per un pelo sfiora la beffa.

Rodriguez 5,5: Sorpreso dal pallone lisciato da Mina sul secondo gol. Anche lui come Luperto cresce molto nella ripresa.

Zappa 6: Si propone in avanti e attacca spesso gli spazi, arretra poi nella ripresa dove comunque è ordinato nel difendere la corsia di destra. Quando calcia però è davvero orrendo quest’oggi. (85′ Trepy 8: Subito un gran cross per Mazzitelli, poi un gol strepitoso per il 2-2. Il gioiellino della Primavera è il regalo della Befana).

Palestra 6,5: Forse il cambio di lato da destra a sinistra gli toglie dei riferimenti e disputa un primo tempo spento. Passato a destra nel corso della ripresa torna ad essere devastante e crea subito tanto.

Prati 5,5: Poche idee in mezzo al campo, verticalizza poco e niente. (55′ Mazzitelli 6: Qualche errore in appoggio, ma bravo e arrembante negli inserimenti. Audero gli nega la gioia).

Adopo 7: Tiene il confronto fisico in mediana ed è bravissimo a inserirsi sul gol del 2-1, dove calcia anche un sinistro preciso. Partita intensa e attenta.

Gaetano 5,5: Non trova le sue giocate ed è poco incisivo nella manovra. (66′ Kilicsoy 6,5: Entra e sposta subito gli equilibri. Consente di alzare il baricentro e alzare il livello tecnico sulla trequarti avversaria).

Luvumbo 5: Sbaglia tutte le scelte negli ultimi 25 metri. Se c’è da tirare la passa, se c’è da passare calcia in porta. (55′ Obert 6: Il suo ingresso riporta il Cagliari nella sua comfort zone tattica).

Borrelli 6,5: Un colpo di testa impreciso nel primo tempo e poco altro, ma nella ripresa è sua la sponda per il gol che riaccende le speranze. Il suo secondo tempo è di puro altruismo, mettendosi a disposizione della squadra a 360 gradi.

Pisacane 6,5: Primo tempo tremendo dei suoi, con due gol più che regalati per pasticci incredibili. Il mister però ci mette del suo, con una formazione rivoluzionata per spiazzare Nicola, ma che finisce per spiazzare di più i suoi giocatori. Nella ripresa però è lo stesso Pisacane a ribaltarla, quando passa a quattro dietro e i suoi iniziano a rimettersi in ordine. I cambi, tutti azzeccati, fanno il resto, con il gioiellino Trepy vero asso nella manica. Il voto è una media tra un 4,5 per il primo tempo e un 8 per la ripresa.

