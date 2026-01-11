Sanluri, arrestato un 45enne per spaccio di cocaina

L’uomo ha tentato di allontanarsi alla vista dei Carabinieri. In casa trovati droga, bilancino e circa 2mila euro in contanti

Un uomo di 45 anni, disoccupato e residente in paese, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Sanluri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un ordinario pattugliamento, hanno notato il 45enne mentre camminava lungo una strada del centro. Alla vista della pattuglia l’uomo avrebbe improvvisamente tentato di allontanarsi, attirando l’attenzione dei Carabinieri che hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

La perquisizione personale e quella successivamente estesa all’abitazione hanno permesso di rinvenire oltre 30 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 2mila euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

