Quartu, verso le Comunali: Fratelli d’Italia lancia Torru per sfidare Milia

Conferenza di inizio anno per Fratelli d’Italia, che ieri ha riunito oltre 200 simpatizzanti a Quartu Sant’Elena. L’incontro, moderato dall’ex assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, ha visto la presenza di numerosi consiglieri regionali e parlamentari del partito della premier Giorgia Meloni.

Accanto agli esponenti di Fratelli d’Italia, hanno preso parte ai lavori anche rappresentanti di altre forze politiche del centrodestra e delle realtà civiche locali, tra cui Forza Italia, Alleanza Sardegna, Movimento per Quartu, Sardegna Forte e alcune liste civiche dell’area di Flumini, a testimonianza di un dialogo già avviato in vista delle prossime scadenze elettorali.

Nel suo intervento, il presidente cittadino di Fratelli d’Italia Nicholas Secci ha rivendicato il ruolo svolto dal gruppo consiliare in Aula e sul territorio, sottolineando come il partito sia risultato “anche quest’anno il gruppo consiliare più attivo in Aula, mentre fuori dal palazzo abbiamo organizzato numerosi eventi e aperto la nostra sede”.

Il capogruppo Michele Pisano ha invece tracciato un bilancio critico dell’azione amministrativa degli ultimi anni: “Per cinque anni abbiamo denunciato inefficienze, soprattutto sul fronte delle opere pubbliche e degli obiettivi mancati per Flumini e litorale, ma il nostro sguardo è già rivolto a quello che vorremmo fare noi”.

A chiudere il confronto è stato Lucio Torru, consigliere comunale indicato da Fratelli d’Italia come possibile candidato sindaco a disposizione della coalizione. “Bisogna costruire un centrodestra forte e l’ambizione per la città è quella di governare meglio di quanto si è fatto sino a oggi” ha dichiarato Torru nel suo intervento.

