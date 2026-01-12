Cagliari, lavori conclusi: riaperta la scuola dell’infanzia in via Pietro Leo

Dopo una profonda trasformazione durata anni, la scuola dell’infanzia di via Pietro Leo ha ufficialmente riaperto i battenti questa mattina, lunedì 12 gennaio. L’inaugurazione ha segnato il ritorno dei piccoli alunni che, durante il periodo del cantiere, erano stati temporaneamente trasferiti presso l’istituto comprensivo Colombo. La nuova struttura sorge sulle ceneri del vecchio edificio, completamente demolito per fare spazio a un’architettura d’avanguardia che mette al centro il benessere dei bambini e il rispetto per l’ambiente.

L’istituto si presenta oggi come un polo educativo d’eccellenza, caratterizzato da elevati standard di sicurezza e funzionalità. Tra le novità principali spicca l’autonomia energetica garantita da pannelli fotovoltaici e la presenza di cucine interne per la preparazione dei pasti, oltre ad ampie aree esterne studiate per favorire il gioco all’aperto. L’intero progetto è stato improntato alla sostenibilità, creando un ambiente accogliente e moderno che si integra armoniosamente con il paesaggio circostante.

L’opera è stata resa possibile grazie a uno stanziamento di 3 milioni di euro provenienti dal Patto della Città Metropolitana del 2016. Sebbene i lavori di ricostruzione siano effettivamente partiti nel 2023, la realizzazione del complesso ha richiesto un percorso amministrativo e tecnico particolarmente laborioso. La necessità di rispettare i rigidi vincoli paesaggistici legati al pregio dell’area ha infatti influenzato ogni fase, dalla progettazione iniziale alla rifinitura degli spazi, garantendo però oggi un risultato di alta qualità per la comunità.

