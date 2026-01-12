Pericolo a Simaxis, crolla la facciata di una vecchia abitazione in mattoni crudi

Il maltempo che sta colpendo l’isola ha provocato un nuovo cedimento strutturale a Simaxis, dove una storica abitazione in terra cruda è parzialmente colata a picco. L’episodio si è verificato intorno alle 19:00 di ieri in via San Simmaco: la facciata della costruzione, ormai incustodita da lungo tempo e già segnata da evidenti crepe, non ha retto alle infiltrazioni d’acqua e alle sollecitazioni meteorologiche degli ultimi giorni.

Il collasso della parete ha generato un grosso squarcio nel perimetro dell’edificio, causando la caduta di una grande quantità di mattoni di fango sul marciapiede adiacente e su una porzione della carreggiata. Immediata la segnalazione ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale, chiamati a intervenire tempestivamente per transennare l’area, rimuovere le macerie e verificare la stabilità dei restanti muri per proteggere l’incolumità di chi transita nella via.

Questo evento riaccende i riflettori sulla fragilità del patrimonio architettonico locale; si tratta infatti dell’ennesima perdita di una tipica casa campidanese, testimonianza storica che, tra incuria e intemperie, rischia di sparire definitivamente dal paesaggio urbano del territorio.

