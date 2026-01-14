Sandro Lombardi si è spento all'età di 71 anni, all'ospedale San Martino di Oristano, a causa di un malore improvviso

Lutto a Oristano, morto Sandro Lombardi: è stato “Su Componidori” della Sartiglia

La città di Oristano piange la scomparsa di Sandro Lombardi, colonna storica della Sartiglia, spentosi all’età di 71 anni presso l’ospedale San Martino a causa di un malore improvviso. Noto non solo per la sua lunga attività di commerciante, Lombardi ha legato indissolubilmente il proprio nome alla giostra equestre, ricoprendo ruoli di prestigio sia in sella che nelle vesti di giurato.

Il suo percorso agonistico ebbe inizio nei primi anni Settanta, raggiungendo l’apice quando la sua pariglia ottenne l’onore di guidare il corteo del Gremio dei Contadini per tre edizioni consecutive: nel 1978 come compagno di Carlo Pala, nel 1979 nel ruolo supremo di Componidori e nel 1980 al fianco di Ignazio Nonnis. Dopo aver appeso lo spadino al chiodo all’inizio degli anni Novanta, ha continuato a servire la manifestazione mettendo la sua esperienza a disposizione della giuria tecnica fino a tempi recenti.

Quello dei Lombardi è un nome che profuma di tradizione cavalleresca: anche il fratello Andrea ha vestito i panni di capocorsa nel 1990 per il Gremio dei Falegnami, diventando successivamente una delle voci narranti più apprezzate nelle cronache televisive dell’evento.

