Ottana in lutto, bimbo di due anni muore nel sonno: cancellati gli eventi

Una tragedia improvvisa e devastante ha colpito la comunità di Ottana, sconvolta dalla morte di Francesco Pio Fenudi, un bambino di appena due anni, deceduto mentre dormiva nella sua abitazione.

Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, 15 gennaio. Il piccolo è stato trovato privo di sensi dai genitori nella culla. Immediata la richiesta di aiuto: i soccorsi sono giunti rapidamente sul posto, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il decesso sarebbe avvenuto improvvisamente, lasciando familiari e concittadini sotto shock.

La notizia si è diffusa in poche ore nel paese, gettando Ottana in un clima di profondo dolore e incredulità. In segno di rispetto e partecipazione al lutto della famiglia, l’Amministrazione comunale, insieme all’Associazione culturale Sant’Antonio Abate e a tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione degli eventi, ha deciso di annullare i festeggiamenti civili in programma per oggi in onore del santo.

“Il Sindaco, interpretando il sentimento unanime della cittadinanza, esprime il più profondo cordoglio e la propria sincera vicinanza ai familiari colpiti dalla dolorosa perdita” si legge in un post del Comune sui social.

