Cagliari, modifiche alla viabilità tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia 69/70

A causa di una serie di interventi dedicati alla manutenzione e alla cura del patrimonio arboreo cittadino, la circolazione stradale tra viale Poetto e viale Campioni d’Italia 1969/70 subirà delle variazioni temporanee. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza dirigenziale n. 44/2026, le modifiche saranno operative da mercoledì 21 gennaio fino a lunedì 26 gennaio 2026, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 12:30.

L’area interessata dal provvedimento è il segmento stradale che congiunge via S’Arrulloni alla rotatoria situata tra viale Campioni d’Italia e viale San Bartolomeo. In entrambi i sensi di marcia, gli automobilisti dovranno prestare particolare attenzione poiché la carreggiata sarà soggetta a un restringimento per permettere il lavoro degli operatori.

Contestualmente, per garantire la sicurezza del cantiere e degli utenti, entrerà in vigore il divieto assoluto di sorpasso e la velocità massima consentita verrà ridotta a 30 chilometri orari in tutto il tratto interessato.

