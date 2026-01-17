Morto il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso: il Cagliari si unisce al cordoglio

Il numero uno della Fiorentina si è spento questa notte negli Stati Uniti, all'età di 76 anni. Il Cagliari si è unito al cordoglio

Nel corso di una stagione sportiva già profondamente segnata dalle difficoltà per la compagine toscana, giunge dagli USA la notizia più dolorosa: si è spento, durante la notte italiana, Rocco Commisso. Il patron italo-americano della Fiorentina, che aveva 76 anni, lascia un vuoto incolmabile nel club che guidava dal 2019, un periodo caratterizzato da una gestione passionale, culminata in storiche finali raggiunte e sfide affrontate sempre con piglio battagliero.

Sotto la sua presidenza, la società viola ha vissuto un’era di profonda trasformazione, tra l’ambizione di riportare il club ai vertici del calcio europeo e la determinazione nel dotare la squadra di infrastrutture all’avanguardia. Commisso non è stato solo un investitore, ma un leader carismatico che ha vissuto in prima persona ogni trionfo e ogni amarezza, difendendo sempre con estrema fermezza l’identità e gli interessi del tifo fiorentino.

La società rossoblù si è unita al cordoglio per la sua scomparsa: “Il Presidente Giulini e tutto il Cagliari Calcio si uniscono al lutto per la scomparsa di Rocco Commisso, imprenditore di successo, uomo di valori, innovatore, ha contribuito alla crescita della Serie A. Il Club si stringe con affetto ai suoi familiari e a tutta l’ACF Fiorentina”.

