Cagliari-Juventus, probabili formazioni e dove vedere il match in Tv

Cagliari e Juventus scendono in campo questa sera alla Unipol Domus, fischio d’inizio alle ore 20:45 da parte del sig. Davide Massa di Imperia, per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

I rossoblù di mister Fabio Pisacane ritrovano Yerry Mina in difesa, dopo l’assenza nella trasferta contro il Genoa, con il difensore colombiano che potrebbe partire anche dal primo minuto. Assenti, oltre a Belotti e Felici, anche Folorunsho e Deiola che ancora non hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici.

Il match della Unipol Domus sarà trasmesso sulla piattaforma streaming di Dazn e sui canali di SkySport.

Probabile formazione Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, J. Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kilicsoy.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

