Cagliari-Juventus 1-0, impresa dei rossoblù: decide Mazzitelli

Il Cagliari strappa 3 punti alla Juventus, con i bianconeri che all’Unipol Domus cadono 1-0. A decidere la sfida è un gol spettacolare di Mazzitelli, sugli sviluppi di una punizione battuta da Gaetano, che basta a stendere gli uomini di Spalletti protagonisti di un vero e proprio assedio.

Primi minuti subito con la Juventus in controllo e il Cagliari compatto a difendere, con Gaetano schierato in posizione di playmaker. Al 15′ episodio Var: Miretti in area tenta il tiro, ma viene a contatto con Mazzitelli franando a terra. L’arbitro Massa non ha dubbi, ma il Var lo richiama al monitor. La dinamica è infatti invertita, con Miretti che calcia il numero 4 rossoblù e il rigore viene revocato. In campo, comunque, il copione non cambia ed è sempre la Juventus a fare il gioco, anche se i bianconeri non riescono mai a rendersi davvero pericolosi.

Nella ripresa il Cagliari parte più arrembante e si rende subito pericoloso con Esposito. Ma la fiammata dura poco e la Juventus torna a farsi vedere in attacco. Pisacane al 54′ richiama uno spento Kilicsoy per Borrelli e prova a cambiare qualcosa per tenere più alta la squadra. Ma è sempre la squadra di Spalletti a spaventare, prima con un tiro a giro di Yildiz finito fuori, poi con Miretti che trova una grande risposta di Caprile.

Proprio quando i bianconeri sentono l’odore del sangue è il Cagliari a colpire al 65′. Gaetano calcia una punizione mettendo un pallone basso al limite dell’area, dove sbuca Mazzitelli che gira la volo e batte Perin. Il gol ferisce la Juventus, che prova ad aumentare il peso offensivo con l’ingresso di Openda e Zhegrova, per poi nel finale inserire anche Conceição. All’83’ brivido per i rossoblù: Yildiz calcia in porta, palla deviata da Mina che si stampa sul palo. Nonostante gli sforzi, però, la Juve non trova la zampata e il Cagliari fa festa. Sardi a 22 punti.

