Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: torna Mina, sorpresa Zé Pedro

Cagliari-Juventus è la sfida che va in scena questa sera all’Unipol Domus nel match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45, con la direzione di gara affidata all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

In casa rossoblù continuano i problemi legati agli infortuni. Restano indisponibili Belotti e Felici, ai quali si aggiungono Folorunsho e Deiola, ancora alle prese con i rispettivi recuperi fisici. Nonostante le assenze, il Cagliari guidato da Fabio Pisacane ritrova un elemento chiave del reparto arretrato.

In difesa torna infatti Yerry Mina, assente nella trasferta di Genova, che riprende posto dal primo minuto in una linea a tre completata da Luperto e la sorpresa Zé Pedro. Sulle corsie laterali spazio a Palestra e Obert, mentre a centrocampo Adopo e Mazzitelli. In avanti Esposito e Gaetano a sostegno di Kilicsoy.

Sul fronte Juventus, l’attenzione è rivolta alle condizioni di Kenan Yildiz, rimasto in dubbio fino alla vigilia a causa di un problema influenzale accusato durante la settimana, ma regolarmente schierato nell’undici iniziale. I bianconeri si presentano con il consueto 4-2-3-1, affidandosi alla qualità offensiva dell’unica punta David.

Le formazioni ufficiali

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Mina, Zé Pedro; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Gaetano, Esposito, Kilicsoy.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it