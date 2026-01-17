Cagliari-Juventus 1-0, le pagelle: applausi per tutti, fiori per Pisacane

Successo clamoroso del Cagliari che all’Unipol Domus affonda 1-0 la Juventus di Luciano Spalletti. Basta un gol di Mazzitelli, ma gara di grande sacrificio per gli uomini di Pisacane, protagonisti di un’eroica resistenza. Le pagelle:

Caprile 6,5: Bravo con i riflessi al 24′ su Miretti e poi ancora sul centrocampista al 62′. Rischia dieci minuti dopo con un’indecisione su una palla vagante, ma ci mette del suo nel successo rossoblù.

Mina 7: Ottimo controllo su David e grande autorità sulle palle alte. Proprio su un cross alto arriva un grande salvataggio del colombiano nel finale.

Luperto 6,5: Preciso a sinistra nonostante trovi spesso un ottimo Miretti a rimorchio in quella zona.

Zé Pedro 6,5: Brutto cliente Yildiz, ma aiutato da Palestra lo gestisce bene.

Obert 6,5: Spreca un clamoroso contropiede al 27′, ma in fase diffensiva è impeccabile.

Palestra 7: Grande lavoro difensivo in raddoppio su Yildiz. Si conferma un arma micidiale nelle ripartenze, dove non trova la giocata vincente

Gaetano 6,5: Schierato in posizione di regista, disputa una gara di cuore e sacrificio. Si regala anche l’assist per Mazzitelli.

Mazzitelli 7: Nel primo tempo rischia sia sul rigore poi tolto dal Var, sia con un fallo ingenuo su David al limite dell’area. Nella ripresa però è sua la spettacolare girata che regala l’1-0. In generale grande partita di muscoli e polmoni.

Adopo 6,5: Un motorino per tutta la partita, non si ferma mai anche se la Juve lo costringe solo a inseguire.

Esposito 6: Poche occasioni per le sue invenzioni, i rossoblù sono troppo schiacciati e lui si trova costretto ad adeguarsi al baricentro basso. Non la sua partita, ma è a disposizione del contesto. (63′ Idrissi 6,5: Altro ingresso con testa sulle spalle. Gioca semplice, non rischia e tiene compatta la fascia sinistra).

Kilicsoy 6: Nel primo tempo si fa notare per un bel controllo e un cambio di gioco per Palestra. Ma è l’unica cosa degna di nota di una partita dove è spesso costretto a giocare da incontrista aggiunto. (53′ Borrelli 6: Non cambia molto rispetto Kilicsoy sul lato offensivo, ma è decisamente più attivo sulla prima pressione).

Pisacane 9: Una partita brutta, sporca e cattiva, ma dannatamente perfetta. Sofferenza e un pizzico di fortuna nella più “allegriana” delle vittorie, ma proprio come per il tecnico livornese non è certo tutto frutto del caso, anzi. Si inventa Gaetano play visto un centrocampo cortissimo, lancia Zé Pedro dal primo minuto e presenta una squadra concentratissima, segno che la manopola della tensione è stata regolata bene. Poi i cambi, appena due. Una mossa intelligente, perché la squadra funziona così e non bisogna cambiare tanto per cambiare. Porta a casa un successo storico e, in barba al 22% di possesso palla, meritatissimo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it