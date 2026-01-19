Brutto incidente frontale a Nuoro nella Sp 129: quattro persone ferite

Un violento incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la Strada Provinciale 129, all’altezza del chilometro 60. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, due autovetture si sono scontrate frontalmente, trasformando il tratto di strada in uno scenario di soccorso complesso.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro, giunti sul posto con la squadra operativa 2A. I soccorritori hanno dovuto lavorare con estrema precisione per estrarre i quattro occupanti dai veicoli deformati dall’impatto. Le persone coinvolte, che hanno riportato diverse fratture e contusioni, sono state immediatamente affidate alle cure del personale sanitario del 118 per il trasporto in ospedale.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica della collisione e nella gestione della viabilità.

