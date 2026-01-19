Nuorese fortemente colpito dal maltempo: evacuate decine di persone

L’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo la Sardegna ha determinato un pericoloso innalzamento dei livelli del Rio Posada, spingendo il comune di Torpè ad adottare misure d’urgenza. Per garantire l’incolumità dei cittadini di fronte al rischio di esondazione, l’amministrazione comunale ha disposto l’evacuazione preventiva di numerose famiglie residenti nelle zone adiacenti al fiume e all’invaso della diga.

Il provvedimento, diffuso capillarmente anche tramite le piattaforme social, interessa una vasta serie di zone rurali e periferiche: tra le località coinvolte figurano Baddore, Matta Erva, Ena De Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L’Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena, Multalditana e tutte le aree che costeggiano il corso del Rio Posada.

Per far fronte all’emergenza, le autorità locali hanno attivato un punto di prima assistenza presso la palestra comunale di via D’Arborea, dove è stato allestito un centro di accoglienza per chiunque non abbia la possibilità di trovare rifugio presso parenti o amici in zone non a rischio.

