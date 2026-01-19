Strada statale 195 Cagliari-Capoterra: riapertura viabilità fino alle 21:00

In considerazione delle attuali condizioni meteo e per agevolare la mobilità dei pendolari, l’Anas ha disposto la riapertura straordinaria del tratto costiero della Strada Statale 195 “Sulcitana”. La circolazione sarà consentita esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 21:00 di oggi, lunedì 19 gennaio, al fine di permettere il regolare deflusso del traffico di rientro.

Tuttavia, si tratta di una misura provvisoria: a partire dalle ore 21:00, la strada verrà nuovamente interdetta al traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti durante le ore notturne, quando si attende un possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche legate all’ondata di maltempo che sta colpendo il Sud Sardegna.

Il personale Anas resta dislocato lungo l’arteria stradale per un monitoraggio costante e in tempo reale. Le autorità avvertono che, qualora la situazione dovesse precipitare o si riscontrassero pericoli immediati per la sede stradale, la chiusura potrebbe essere anticipata rispetto all’orario stabilito.

